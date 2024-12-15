Находящийся у власти в 2013 году экс-президент Украины Виктор Янукович имел возможность предотвратить украинский конфликт, но упустил шанс. Об этом ТАСС заявил бывший генсек Организации Договора о коллективной безопасности Николай Бордюжа.

Он объяснил, что Янукович мог применить силу, и благодаря этому впоследствии изменения в стране шли бы мирным путем.

«Если бы Янукович повел себя правильно, и, может быть, где-то применил силу и предотвратил этот Майдан, то возможно, Украина развивалась вне кризиса, а более эволюционным путем», — подчеркнул он.

Экс-генсек ОДКБ добавил, что предпосылки к конфликту были уже тогда. По его словам, Украина многое делала практически в противовес мнению и действиям российских властей.

Ранее депутат Рады Александр Дубинский предположил, что украинской стороне не удастся добиться позиции силы для переговоров с Россией. По его мнению, мирное урегулирование невозможно при нынешнем руководстве Украины.