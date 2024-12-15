Мошенники устроили «охоту» за номерами СНИЛС россиян

Юрист Адамс: мошенники могут оформить микрозайм на жертву по номеру СНИЛС

Номер СНИЛС человека может понадобиться мошенникам для различных схем обмана. Об этом «Газете.Ru» рассказал юрист Давид Адамс.

Идентификационный номер СНИЛС — это не просто набор цифр, а своего рода цифровой идентификатор личности в системе социального и пенсионного обеспечения России.

Этот номер используется во многих государственных и финансовых сервисах, таких как «Госуслуги», регистрация в фондах, оформление субсидий и даже авторизация в банковских приложениях. Поэтому наличие СНИЛС открывает преступникам доступ к очень важной информации, которую можно использовать для различных целей.

«Первая и наиболее очевидная цель мошенников — доступ к аккаунту на портале „Госуслуги“. Если они знают ваш СНИЛС, это значительно упрощает процесс восстановления или взлома учетной записи», — объяснил эксперт.

С помощью «Госуслуг» можно получить доступ к личным данным, включая информацию о паспорте, месте регистрации, налогах, а также о движимом и недвижимом имуществе.

Мошенники могут попытаться оформить от вашего имени субсидии, подать ложные заявления на государственные выплаты или даже изменить данные в регистрационных документах.

Еще один популярный способ мошенничества — оформление микрокредитов. Организации, предоставляющие небольшие займы, часто запрашивают лишь базовые сведения для идентификации клиента, и номер СНИЛС часто входит в этот перечень.

«Кроме того, СНИЛС может использоваться для регистрации электронных кошельков или аккаунтов в финансовых сервисах», — добавил Адамс.

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