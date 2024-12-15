Мощный снегопад не дал самолетам из Москвы сесть в Самарканде

Самолет «Уральских авиалиний» не смог приземлиться в Самарканде из-за снегопада

Рейс «Уральских авиалиний» из Москвы в Самарканд был вынужден изменить свой маршрут и приземлиться в Ташкенте из-за плохих погодных условий в пункте назначения — низкой видимости и сильного снега. Об этом сообщила пресс-служба АО «Uzbekistan Airports».

«Экипаж рейса U6-2771 авиакомпании Ural Airlines по маршруту Москва — Самарканд принял решение следовать на запасной аэродром в Ташкент», — отметили в пресс-службе.

Самолет приземлился в столичном аэропорту в 09:17 по местному времени.

В Самарканде сейчас идет сильный ливневый снег, сообщило РИА «Новости». Посадка лайнера прошла успешно. Сейчас экипаж лайнера ожидает улучшения погоды в Самарканде.

Ранее самолет SSJ-100 Санкт-Петербург — Москва вынужденно вернулся в Пулково. Представители перевозчика подчеркнули, что в воздушной гавани не объявляли аварийную ситуацию. Причины возвращения воздушного судна назвали техническими. Рейс выполнили на резервном лайнере.