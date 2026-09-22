Жителей Подмосковья пригласили на национальную экологическую премию

Начался прием заявок на конкурс «Национальная экологическая премия имени В. И. Вернадского». К участию приглашают авторов уже реализованных проектов, зарегистрированных в России. Информационную поддержку конкурса в Московской области оказывает региональное Минэкологии.

Подать заявку могут физические и юридические лица, а также государственные структуры. От одного участника принимается только один проект, который уже был реализован на практике.

Конкурс пройдет по шести направлениям: «Наука в интересах устойчивого развития», «Устойчивая энергетика и производство», «Сохранение экосистем и биоразнообразия», «Просвещение как путь к устойчивому развитию», «Вклад СМИ в устойчивое развитие» и «Детско-юношеская экологическая премия». Последняя номинация предназначена для участников от 10 до 18 лет.

«В Подмосковье существует очень сильная экологическая школа, здесь работают яркие исследователи, представители практической экологии, им есть что представить на конкурс. Приглашаю всех к участию, это шанс заявить о себе и своих идеях на всю Россию», — отметил министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.

Заявки принимают до 26 ноября. Подробные условия участия опубликованы на сайте конкурса.