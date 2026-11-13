Замглавы Павловского Посада провел встречу с жителями по вопросам ЖКХ

Первый заместитель главы Павлово-Посадского городского округа Сергей Балашов во время выездного объезда территории встретился с жильцами домов на улице Кирова. Темами обсуждения стали отопление, качество воды и состояние подвальных помещений.

Жители сообщили о недостаточном прогреве квартир. Сергей Балашов отметил, что необходимо проверить работу системы теплоснабжения, установить причины сложившейся ситуации и принять меры для обеспечения нормативной температуры в жилых помещениях.

Еще одной темой обсуждения стала протечка кровли, что создает дополнительные неудобства для жильцов и может привести к повреждению внутренней отделки квартир. Замглавы округа поручил провести обследование крыши, установить причину протечки и определить сроки выполнения необходимых ремонтных работ.

Отдельное внимание уделили проблеме канализационной вентиляции. Неисправность вытяжной системы приводит к распространению неприятного запаха в доме. Профильным службам предстоит проверить состояние оборудования и определить необходимые работы для восстановления его нормального функционирования.

Кроме того, поступили обращения по состоянию подвального помещения. Жители указали на скопление воды и необходимость проверки трубопроводов. Были высказаны замечания по качеству водопроводной воды, имеющей желтоватый оттенок.

Сергей Балашов поручил профильным специалистам совместно с управляющей организацией и ответственными службами проработать все поступившие обращения, организовать необходимые проверки и определить конкретные меры по устранению выявленных проблем.