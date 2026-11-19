Компания «НПО АСТА» из Воскресенска включила девять моделей промышленных регуляторов давления серии АСТА Д123 в реестр российской промышленной продукции Минпромторга России. Об этом сообщили в пресс-службе Мининвеста Подмосковья.

Оборудование прошло проверку на соответствие требованиям к российской промышленной продукции. В реестр вошли модели с диаметром условного прохода от 15 до 100 миллиметров.

Одна из особенностей разработки — простота обслуживания: регуляторы можно ремонтировать без снятия с трубопровода. По данным пресс-службы, это позволяет сократить время простоя оборудования и затраты на ремонт. Конструкция устройств рассчитана на работу в том числе с загрязненными средами.

Подтверждение российского происхождения продукции дает компании дополнительные возможности для участия в государственных закупках и получения ценовых преференций.