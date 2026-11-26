В Серпухове определили победителей областного конкурса «Педагогический дебют — 2026». Об этом сообщила пресс-служба Министерства образования Московской области.

Соревнование проходило с 23 по 26 ноября на базе Губернского колледжа. В нем участвовали 54 молодых педагога Подмосковья со стажем не более трех лет — все они ранее победили на муниципальном этапе.

Участники прошли три испытания: презентацию опыта работы «У меня это хорошо получается», «Учебное занятие» и публичное выступление на самостоятельно выбранную тему, требующую широкого общественного обсуждения. Педагоги представили собственные наработки, показали профессиональные навыки и поделились взглядами на развитие современного образования.

Победителями стали пять человек: учитель математики областного техникума имени В. И. Долгих Степан Давыдов, учитель истории и обществознания Ликино-Дулевского лицея Орехово-Зуевского городского округа Павел Елисеев, учитель русского языка и литературы школы № 10 Реутова Софья Костина, учитель истории и литературы школы № 1 Долгопрудного Алексей Лаган и учитель изобразительного искусства гимназии имени В. Н. Татищева городского округа Клин Екатерина Шувалова.

Еще четыре педагога победили в номинации «Начало начал»: учитель физической культуры лицея Шатуры Ксения Горбачук, учитель начальных классов Рахмановской школы имени Е. Ф. Коженкова Павлово-Посадского городского округа Анна Григорьян, учитель математики Павловской школы городского округа Истра Карина Свиридова и учитель русского языка и литературы школы «Мозаика» городского округа Красногорск Дмитрий Смирнов.

Конкурс направлен на развитие творческого потенциала и самореализацию молодых педагогов, формирование активной гражданской позиции и профессионального отношения к совершенствованию системы образования.