Российская команда победила на международном турнире по мини-футболу в Химках

Сборная России одержала победу над командой Казахстана на XIII Международном фестивале школьного спорта стран СНГ. Встреча по мини-футболу завершилась со счетом 5:2 и прошла в физкультурно-оздоровительном комплексе «Юбилейный» в Химках, сообщили в РИАМО.

Матч выдался напряженным: соперники активно боролись за мяч, а отдельные эпизоды сопровождались конфликтами. Судья несколько раз показывал желтые карточки, одного из футболистов удалили с поля. Несмотря на накал борьбы, российские спортсмены сумели укрепить преимущество, забив два мяча подряд во втором тайме.

В соревнованиях по мини-футболу участвуют школьники из 10 стран. Фестиваль проводится с 2013 года и за это время объединил более пяти тысяч юных спортсменов из государств СНГ.

Торжественное закрытие турнира и награждение победителей запланированы на четверг, 5 ноября, в 18:30.