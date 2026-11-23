В Рошале на улице Фридриха Энгельса возводят образовательный комплекс со школой на 550 мест и детским садом на 200 мест. Строительная готовность объекта составляет около 20%, сообщили в Министерстве строительного комплекса Подмосковья.

Новый объект образования строится по госпрограмме Подмосковья «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» за счет средств бюджета.

Сейчас на объекте ведутся работы по возведению стен и перегородок.

В школьном блоке разместятся классы и лаборатории, актовый и спортивный залы, столовая, библиотечно-информационный центр. В блоке детского сада — групповые помещения, залы для занятий физкультурой и творчеством, пищеблок.

На прилегающей территории появятся спортивные и игровые площадки, места для отдыха и проведения общешкольных мероприятий, проезды и тротуары.

Открыть новый образовательный центр планируется в 2028 году.