Память легендарного летчика Дмитрия Каприна почтили в Чехове

105 лет назад родился человек, чье имя золотыми буквами вписано в историю отечественной авиации. В честь дня рождения Дмитрия Каприна, Героя Советского Союза, летчика, отдавший жизнь за Родину, на аэродроме Волосово состоялось памятное мероприятие.

Будущую карьеру легендарный летчик начинал в ДОСААФ. Сегодня в организации 112 аэроклубов, и 12 из них носят имена Героев Советского Союза. Среди почетных гостей праздника — те, для кого небо стало делом всей жизни. Особое внимание было приковано к сыну героя. Андрей Каприн — известный ученый, академик РАН, но на аэродром Волосово он приехал прежде всего как сын, чтобы почтить память отца.

На площадке Московского городского аэроклуба ДОСААФ прошло торжественное возложение цветов к мемориальной доске Дмитрия Каприна, после чего состоялась церемония награждения курсантов Тверского суворовского военного училища.

Для гостей подготовили праздничную программу и показательные выступления «Юных десантников» из Московского Дворца пионеров.