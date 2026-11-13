Предпоследний этап Лиги «Лидера» прошел в Воскресенске

Мероприятие провели 12 ноября в спортивном клубе инвалидов «Лидер». Около 40 участников из Коломны, Озер, Егорьевска, Подольска, Сергиева Посада и Воскресенска боролись за медали.

С приветственным словом к участникам обратился руководитель Воскресенского отделения ветеранов СВО Олег Стегура.

В троеборье вошли три настольные спортивные игры: «10 воланов», «Обратный бильярд» и «Карнавал». По сумме очков всех игр определялись победители, призеры и обладатели очков общего зачета — участники, занявшие места с первого по 20-е, стараются набрать их в свою копилку на каждом этапе в течение сезона.

Среди женщин Екатерина Шутова набрала 246 очков в сумме троеборья и значительно опередила соперниц. У мужчин пока лидирует Владимир Сурков из Коломны, но заключительный этап, где будут разыгрываться 200 очков в стрельбе из двух видов электронного оружия, должен выявить сильнейшего.

Победителем 11-го этапа по троеборью настольных игр стал местный житель Александр Громов, который получил 228 очков. Константин Тананин из Воскресенска занял второе место, Артем Давыдов из Озер — третье.

10 декабря в «Лидере» пройдет заключительный в этом году турнир Лиги, а 22 декабря на торжественной церемонии подведут итоги сезона.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев неоднократно подчеркивал, что развитие адаптивного спорта и создание доступной среды для людей с инвалидностью — одно из приоритетных направлений работы региона.