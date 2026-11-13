Встреча писательницы с молодежью прошла в Ногинске

13 ноября в Центре поддержки участников СВО и их семей Богородского округа состоялась встреча молодежи с писательницей Александрой Мазуркевич. Мероприятие было посвящено патриотическому и культурно‑нравственному воспитанию подрастающего поколения.

Центральной темой лекции стала «Патриотизм и мужество современности». Александра Мазуркевич не просто раскрыла понятие патриотизма в контексте сегодняшнего дня, но и показала его через живые образы, реальные истории и силу художественного слова.

Важной частью разговора стали книги самой писательницы: гостья рассказала о своих произведениях, поделилась тем, как рождались сюжеты и какие жизненные истории легли в основу характеров героев. Особенно тронули ребят фрагменты, которые Александра прочитала вслух. В этих отрывках мужество и преданность проявлялись не в громких подвигах, а в простых, но очень сильных человеческих поступках — в верности слову, в умении оставаться собой в непростых обстоятельствах, в готовности поддержать того, кто рядом.

Аудитория активно включилась в диалог. Обмен мнениями стал важной частью встречи: он показал, что молодежь не просто воспринимает готовые установки, а осмысляет их, соотносит со своим опытом и ищет собственные ответы на непростые вопросы.

В стенах Дома СВО планируется регулярно проводить лекции и творческие встречи в рамках системной работы по духовному и культурно‑нравственному воспитанию молодежи.