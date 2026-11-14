Благоустройство клумбы на улице Октябрьской завершили в Серпухове

12 ноября на улице Октябрьской, д. 28в по поручению главы коммунальные службы провели локальное благоустройство, полностью восстановив плитку на клумбе. Работы выполнены оперативно и качественно: поврежденное покрытие заменено, территория приведена в нормативное состояние и отвечает необходимым требованиям.

Участок на улице Октябрьской является оживленным: рядом расположены торговые точки, остановочный павильон и Владычный монастырь, который ежедневно посещают жители и гости округа. Наведение порядка именно здесь особенно важно — обновленное пространство стало аккуратнее и комфортнее для всех, кто проходит по этой улице.

Кроме того, по итогам выездной администрации отсыпали щебнем проблемные участки дорог на улице Вишневой в Пущино. На отрезке трассы д. Всходы — д. Петрухино щебнем укрепили аварийные обочины.

«Для жителей сельских населенных пунктов качество подъездных путей — это вопрос ежедневного комфорта и безопасности, и теперь проезд на этих адресах стал ровнее и надежнее», — сказал Алексей Шимко.