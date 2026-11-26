С начала 2026 года услугой «Предоставление финансовой поддержки (субсидий) субъектам малого и среднего предпринимательства» на региональном портале воспользовались почти три тысячи раз. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Услуга доступна на портале в разделе «Бизнесу» — «Бизнес» — «Поддержка МСП». С ее помощью предприниматели могут подать заявление на субсидирование, предоставить требуемую отчетность и заключить дополнительное соглашение.

Для подачи электронного заявления нужно авторизоваться на региональном портале через ЕСИА, выбрать цель обращения, подходящий случай и указать категорию заявителя. Подать заявку могут юридические лица и индивидуальные предприниматели, зарегистрированные и ведущие деятельность на территории Московской области.

Результат рассмотрения заявления направляется в личный кабинет пользователя.