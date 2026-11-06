Дорогу к СНТ «Ромашка» отремонтируют по новой методике в Чехове

В селе Молоди под Чеховом продолжается ремонт автомобильной дороги, ведущей к СНТ «Ромашка». Работы выполняют по новой методике, которая впервые используется в округе.

Протяженность участка составляет больше полутора километров. Здесь уложат новое покрытие из асфальтобетонной смеси. За процессом следят в администрации округа.

«Все работы идут по плану, по намеченному сроку. И в скором времени жители СНТ „Ромашка“ смогут полностью пользоваться данным объектом», — рассказал начальник управления благоустройства администрации Чехова Александр Акопов.

Секрет долговечности новой дороги — в ее основании. Подрядчики используют технологию укрепления грунта. Проще говоря, в землю добавляют цемент и битум, а затем все это тщательно перемешивают и утрамбовывают. Получается своеобразный бетонный «щит», который выдержит любые нагрузки. Технология требует времени: смесь должна набрать прочность в течение недели. Только после этого начнется укладка финишного слоя асфальта.