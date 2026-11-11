11 ноября 2026 16:05 Комфортные условия и сильный педагогический состав. Воробьев — о новых корпусах школы № 4 в Реутове Воробьев: детский сад и новый корпус школы № 4 откроют в Реутове в 2027 году Подмосковье

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В Реутове продолжается строительство двух новых корпусов школы № 4 — учебного здания на 750 мест и детского сада на 180 мест. О ходе работ и сроках открытия образовательных учреждений рассказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев во время посещения строительных площадок на Комсомольской улице.

Новую школу откроют к сентябрю 2027 года Готовность четырехэтажного учебного корпуса составляет 45%. Строители возводят стены и перегородки, прокладывают инженерные коммуникации. В здании оборудуют учебные кабинеты, спортивный и актовый залы, а на территории — площадки для школьных мероприятий и занятий физкультурой. «Последнее время мы строили порядка 35-50 школ в год. Это и государственная программа, и внебюджет. Школа в Реутове возводится в рамках комплексного развития территорий — это обязательство застройщика. Сейчас делаем акцент на капремонт — 50-60 школ в год капитально ремонтируем, чтобы они радовали глаз. Активно ведется работа и по детсадам», — сказал Андрей Воробьев.

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В новом корпусе будут учиться школьники с седьмого по 11-й классы, а действующее здание останется за учениками с первого по шестой классы. Для работы в новой школе уже сформировали педагогический коллектив: сюда перейдут 24 учителя из соседнего корпуса.

«В этой школе еще мой отец учился, поэтому даже не возникло вопросов, куда отдам своих детей. У меня двое школьников — третий и седьмой классы. В старом корпусе, конечно, уже не хватает места, поэтому очень ждем новый», — отметила местная жительница Юлия Гурова. Детский сад готов на 98% Строительство дошкольного корпуса практически завершено. Его планируют открыть в начале 2027 года. Сейчас специалисты устанавливают оборудование, проверяют инженерные системы и благоустраивают прилегающую территорию. Для детей предусмотрены игровые и спальные комнаты, музыкальный и физкультурный залы. На улице появятся игровые площадки и прогулочные веранды.

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«Новый корпус детского сада рассчитан на 180 ребят, в настоящий момент к нам уже готовы пойти 120 деток. Мы их очень ждем, воспитательский состав полностью набран — учителя, логопеды, психологи, инструкторы по физической культуре, музыкальные руководители», — рассказала исполняющая обязанности директора СОШ № 4 Наталья Семенова.

Новые образовательные объекты возводит инвестор в рамках комплексного развития территорий. Они позволят обеспечить дополнительными местами детей из жилого комплекса «ЭВО» и других домов Реутова. «В следующем году мы эту школу тоже передадим городу», — рассказал представитель подрядчика Александр Абрамов. Всего в 2026 году в Московской области открыли 123 школы и детских сада, из которых 39 построили с нуля, а 84 обновили в рамках капитального ремонта.