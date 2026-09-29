Новый онлайн-сервис для инвесторов в АПК запустили в Подмосковье

Фото: Удаленная работа во время режима самоизоляции в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции / Медиасток.рф

На цифровом портале «МОй АПК» запустили раздел «Инвестору» с информацией и сервисами для предпринимателей, планирующих проекты в агропромышленном комплексе Подмосковья. Новый ресурс позволяет подобрать земельный участок, ознакомиться с мерами поддержки и льготными программами кредитования, а также получить информацию о подготовке документов.

В разделе собраны сведения о направлениях развития отрасли, реализуемых проектах, преимуществах Подмосковья для инвесторов и отраслевых мероприятиях, а также контакты профильных организаций.

«Наша ключевая задача — сделать путь инвестора в Подмосковье максимально быстрым и комфортным на каждом этапе. Новый раздел работает по принципу „одного окна“», — отметил глава регионального Минсельхоза Виталий Мосин.

На портале также доступна статистика по завершенным инвестиционным проектам и ссылки на сервисы, необходимые для подготовки и подачи документов.

В Минсельхозпроде региона также напомнили, что Подмосковье впервые заняло второе место в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата АСИ.