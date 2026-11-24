В креативных индустриях Подмосковья работают около 15,6 тысячи субъектов бизнеса, а всего этот сектор представляют более 40 тысяч индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Об этом сообщила заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева на заседании Комиссии Совета Федерации по развитию креативных (творческих) индустрий и народных художественных промыслов.

По словам Зиновьевой, приоритетных направлений креативной экономики выделяют пять. Первое — программное обеспечение, в этом сегменте в Подмосковье работают более 9,5 тысячи компаний. В сфере кино, ТВ и создания фильмов заняты более трех тысяч подмосковных компаний, еще почти 2,5 тысячи работают в сегменте гастрономии, более 350 занимаются модой и ювелирным делом, порядка 135 представляют сферу народных художественных промыслов и ремесел.

«Если говорить о приоритетных направлениях креативной экономики, то их выделяют пять. Первое — программное обеспечение, этот сегмент в Подмосковье представляют более 9,5 тысячи компаний», — сказала Зиновьева.

По итогам 2025 года совокупная выручка компаний креативных индустрий в Подмосковье составила более 350 миллиардов рублей.

В области реализуется ряд программ для развития креативных индустрий. Предприниматели могут оформить льготный кредит до пяти миллионов рублей под 7% годовых через областной Фонд микрофинансирования или представить свои товары на ярмарках проекта «100% Подмосковье». Бизнесу также доступны образовательные программы, услуги региональных центров инжиниринга и поддержка предпринимательства на специальных условиях.