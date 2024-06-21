В Подмосковье насчитали более 120 поврежденных при урагане машин

Сильный ветер повалил в Подмосковье сотни деревьев. Более 120 автомобилей получили повреждения, сообщили РИА «Новости» в экстренных службах.

В общей сложности на территории 34 городских округов региона обрушились, по словам собеседника агентства, 660 деревьев. Пострадали семь человек в семи округах. В 270 населенных пунктах 16 округов произошло отключение света.

«В 25 городских округах в результате падения деревьев повреждения получили 124 автомобиля», — сказал источник.

Последствия непогоды в Московской области попали на камеру. В поселке Октябрьский ливень затопил двор, вода поднялась по колеса машин.

Ураган «Эдгар» пришел в столичный регион 20 июня. В Москве, по подсчетам экстренных служб, упали 1185 деревьев, пострадали 643 автомобиля и три фонаря. На площади Победы в Дорогомилово ветер повалил биотуалет, а на Ивановской улице погиб пожилой мужчина. «Известия» сообщили, что Следком начал проверку.