В Подмосковье насчитали более 120 поврежденных при урагане машин

РИА «Новости»: в Подмосковье 124 машины пострадали от упавших деревьев

Фото: РИА «Новости»

Сильный ветер повалил в Подмосковье сотни деревьев. Более 120 автомобилей получили повреждения, сообщили РИА «Новости» в экстренных службах.

В общей сложности на территории 34 городских округов региона обрушились, по словам собеседника агентства, 660 деревьев. Пострадали семь человек в семи округах. В 270 населенных пунктах 16 округов произошло отключение света.

«В 25 городских округах в результате падения деревьев повреждения получили 124 автомобиля», — сказал источник.

Последствия непогоды в Московской области попали на камеру. В поселке Октябрьский ливень затопил двор, вода поднялась по колеса машин.

Ураган «Эдгар» пришел в столичный регион 20 июня. В Москве, по подсчетам экстренных служб, упали 1185 деревьев, пострадали 643 автомобиля и три фонаря. На площади Победы в Дорогомилово ветер повалил биотуалет, а на Ивановской улице погиб пожилой мужчина. «Известия» сообщили, что Следком начал проверку.

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