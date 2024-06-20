Ураганный ветер в Москве уронил биотуалет с мужчиной внутри

Москву, как и предупреждали синоптики, накрыл сильнейший ливень и шквалистый ветер. На улицах сносит не только урны и электросамокаты, но и биотуалеты. Такой случай произошел в Дорогомилово на площади Победы, сообщил источник 360.ru.
Внутри кабинки находился мужчина. Причем упала конструкция дверью вниз. Выбраться самостоятельного у него никак не выходит, уточнил собеседник 360.ru.
На помощь пленнику направили экстренные службы.
UPD. Как сообщил позже источник 360.ru, мужчину удалось вызволить из упавшей кабинки.