Ураганный ветер в Москве уронил биотуалет с мужчиной внутри

Источник 360.ru: в Москве ветер снес биотуалет с мужчиной внутри

Фото: РИА «Новости»

Москву, как и предупреждали синоптики, накрыл сильнейший ливень и шквалистый ветер. На улицах сносит не только урны и электросамокаты, но и биотуалеты. Такой случай произошел в Дорогомилово на площади Победы, сообщил источник 360.ru.

Внутри кабинки находился мужчина. Причем упала конструкция дверью вниз. Выбраться самостоятельного у него никак не выходит, уточнил собеседник 360.ru.

На помощь пленнику направили экстренные службы.

UPD. Как сообщил позже источник 360.ru, мужчину удалось вызволить из упавшей кабинки.

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