Двор в Подмосковье затопило после дождя

Столичный регион накрыла непогода. Из-за сильного дождя один из дворов в Подмосковье затопило. Кадры появились в распоряжении 360.ru.

Двор залило в люберецком поселке Октябрьский. Судя по видео, вода почти полностью покрыла колеса машин.

Дождь и порывы ветра сопровождают жителей Москвы и области днем 20 июня. В Подмосковье во время ливня заметили смерч. Очевидцы сняли природное явление на видео.

Шквалистый ветер велит деревья, из-за сильных порывов уносит рекламные шиты. В московском районе Дорогомилово из-за этого перевернулся биотуалет, в котором находился мужчина.

По данным источника 360.ru, в столице во время урагана погиб мужчина. Предварительно, он умер в результате падения дерева на Ивановской улице в Тимирязевской районе.

Комплекс городского хозяйства Москвы призвал людей без необходимости не выходить на улицы.

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