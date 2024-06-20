Двор в Подмосковье затопило после дождя
Столичный регион накрыла непогода. Из-за сильного дождя один из дворов в Подмосковье затопило. Кадры появились в распоряжении 360.ru.
Двор залило в люберецком поселке Октябрьский. Судя по видео, вода почти полностью покрыла колеса машин.
Дождь и порывы ветра сопровождают жителей Москвы и области днем 20 июня. В Подмосковье во время ливня заметили смерч. Очевидцы сняли природное явление на видео.
Шквалистый ветер велит деревья, из-за сильных порывов уносит рекламные шиты. В московском районе Дорогомилово из-за этого перевернулся биотуалет, в котором находился мужчина.
По данным источника 360.ru, в столице во время урагана погиб мужчина. Предварительно, он умер в результате падения дерева на Ивановской улице в Тимирязевской районе.
Комплекс городского хозяйства Москвы призвал людей без необходимости не выходить на улицы.