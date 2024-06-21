Около 270 населенных пунктов остались без света в Московской области из-за урагана

Ураган оставил без света около 270 населенных пунктов в Подмосковье

Около 270 населенных пунктов остались без электричества после урагана в Подмосковье. Об этом РИА «Новости» рассказал представитель экстренных служб.

«В 16 городских округах произошло отключение электроснабжения в 270 населенных пунктах», — уточнил он.

В поврежденных от урагана районах специалисты проводят аварийно-восстановительные работы, добавил собеседник агентства. В Москве из-за сильного ветра повалило почти 1200 деревьев.

Накануне столичный регион накрыл ураган «Эдгар». Сильные порывы ветра сопровождались залповым ливнем. В Москве упавшее дерево повредило газовую трубу, карета скорой помощи наехала на провода под напряжением. В целом от непогоды пострадали 12 человек, один погиб.

Синоптики сообщили, что 21 июня обстановка нормализуется. Пятница, по данным специалистов, будет без осадков. Воздух в Москве прогреется до +22 градусов, а в Подмосковье — до +23.