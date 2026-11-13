Праздник для недоношенных детей и их родителей проведут в МОНИИАГ 17 ноября

В Московском областном НИИ акушерства и гинекологии имени академика В. И. Краснопольского 17 ноября состоится праздник для детей, родившихся раньше срока, и их родителей. Встречу приурочили ко Дню недоношенного ребенка, сообщили в Министерстве здравоохранения Подмосковья.

На мероприятие приглашают семьи бывших маленьких пациентов института. Родители смогут пообщаться с врачами, получить рекомендации по уходу за детьми и задать интересующие вопросы. Для малышей подготовят игры с аниматорами и творческие выступления.

«Программа традиционного Дня недоношенного малыша уже давно устоялась: специалисты дают семьям практические советы и отвечают на их вопросы, а малыши, чтобы не скучать, пока родители общаются с врачами, играют в веселые игры с аниматорами. Желающие могут поучаствовать в творческой части — рассказать стихи, спеть песни или подарить врачам свои поделки. В конце праздника всех ждет угощение», — рассказала представитель администрации института Оксана Бондарева.

Праздник пройдет в конференц-зале МОНИИАГ с 12:00 до 14:00. Для участия необходима предварительная регистрация по электронной почте detskije@yandex.ru или телефону 8 (910) 41-91-34.