Сотрудников предприятия наградили за помощь в тушении пожара в Серпухове

14 октября глава городского округа Серпухов Алексей Шимко вместе с начальником ФГКУ 29 ПСО ФПС ГПС Главного управления МЧС России по Московской области Эдуардом Соломатиным наградил сотрудников ООО «ВВМТРАНС» за проявленный героизм. Рабочая смена под руководством мастера Анны Долговой самостоятельно потушила пожар на производстве пластмассовых изделий в деревне Каргашино.

В деревне Каргашино на производстве пластмассовых изделий произошло возгорание. Ситуация была критической: из-за высокой пожароопасности объекта огонь мог уничтожить цеха площадью 10 000 квадратных метров. Однако под руководством мастера смены Анны Долговой рабочая смена сумела локализовать и потушить пожар еще до приезда пожарных.

«В такие моменты понимаешь: настоящие герои — это люди, которые в экстренной ситуации берут на себя ответственность и действуют решительно. Отметил мужество и решительность сотрудников смены, которые участвовали в тушении пожара», — заявил глава округа Алексей Шимко.

На предприятии системно подходят к пожарной безопасности: регулярные тренировки позволяют сотрудникам не поддаваться панике и принимать верные решения. Глава муниципалитета также поблагодарил пожарно-спасательный гарнизон за оперативное реагирование.

В завершение встречи Алексей Шимко посетил пожарно-спасательную часть № 52, чтобы лично ознакомиться с условиями службы и оснащением спасателей.