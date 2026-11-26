С 3 декабря в Коломенской картинной галерее «Дом Озерова» начнет работать выставка книжной иллюстрации «Пушистые герои сказок». Об этом сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области.

Экспозиция познакомит с творчеством московского художника-иллюстратора, члена Союза художников России и Московского Союза художников Ольги Ионайтис. Представлены работы в разных акварельных техниках: иллюстрации к русским народным сказкам, а также к произведениям Самуила Маршака «Сказка о глупом мышонке» и Кеннета Грэма «Ветер в ивах».

Ионайтис родилась в Мытищах, окончила Московский полиграфический институт. Она оформила и проиллюстрировала более 150 книг для детей и взрослых. В последние годы художница активно использует акварель.

Ионайтис состоит в клубе анималистов при Московском зоопарке, поэтому облик каждого сказочного зверя построен на внимательном изучении натуры.

Выставка продлится до 14 февраля 2027 года. Подробная информация размещена на сайте галереи: https://domozerova.ru/events/post/pushistye-geroi-skazok