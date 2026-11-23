В Московской области к 1 декабря планируют подготовить к открытию 48 сезонных катков с искусственным льдом. Площадки будут работать в 34 городских округах, сообщили в региональном Министерстве благоустройства.

Новые места для катания появятся в Балашихе, Дубне, Истре, Пущине и Щелкове. В частности, катки оборудуют в парке «Пестовский», на стадионе «Волна», в лесопарке «Соколиная гора», микрорайоне «В», Центральном парке Пущина и Центральном парке Щелкова.

Все площадки обустроят по единому стандарту. Для посетителей предусмотрят теплые пункты проката коньков, шкафчики для вещей, сушилки для обуви, зоны ожидания и туалеты. Поддерживать качество ледового покрытия будут с помощью специальной техники.

Кроме того, катки подключат к единой системе видеонаблюдения для обеспечения безопасности и контроля загруженности.

Забронировать сеанс катания можно будет с 1 декабря на платформе «Спорт Подмосковья».