Волонтеры из Раменского округа приняли участие в акции «Чистые стены»

Активисты преобразили городскую среду в рамках Единого дня закрашивания надписей на фасадах жилых домов, зданий и ограждений. Добровольцы вооружились баллончиками и очистили пространство от нежелательной рекламы.

Инициатором мероприятий стало всероссийское общественное движение «Волонтеры культуры» во главе с Миленой Богдановой. Она лично с вместе с раменской молодежью приняла участие в очистке бетонного забора на улицей Пограничной. Ребята закрасили на бетонной поверхности ограждения нежелательные надписи и рекламные объявления.

«Мероприятие посвятили антинаркотической и антивандальной кампаниям. Здорово, что местные администрации пошли нам навстречу и дали разрешение на создание на очищенных поверхностях красивых граффити-картин или муралов. В будущем они появятся на этих стенах», — рассказала Милена Богданова.

Волонтеры Раменского молодежного центра в течения года не только участвовали в подобных акциях, но и проводили просветительские лекции в школах о бережном отношении к городской среде.

«Улица Пограничная всегда в потоке людей. По ней ходят жители микрорайона Холодово на железнодорожную платформу Есенинская, видеть на тянущемся почти по всей улице заборе различные надписи — не великое удовольствие. Наши ребята постарались исправить ситуацию», — отметила директор Раменского молодежного центра Светлана Великотная.

Акция длилась с 27 по 30 сентября на территории всей Московской области, в рейдах чистоты приняли участие более 500 волонтеров.