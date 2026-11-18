В Люберцах состоялась отчетная конференция местного отделения партии «Единая Россия». Участники подвели итоги работы за последние пять лет, обсудили дальнейшие задачи и определили состав руководящих органов отделения.

Делегаты конференции избрали секретаря местного отделения партии, состав местного политического совета и контрольной комиссии. В конференции приняли участие депутаты, представители партийного актива и глава округа Владимир Волков.

За пять лет в Люберцах исполнено свыше 22 тысяч наказов жителей — 98% от общего числа. Построены 12 школ и 13 детских садов почти на 18 тысяч детей, открыты пять новых поликлиник, включая крупнейшую в округе — в Октябрьском на 500 посещений в смену. Благоустроены 20 парков и скверов, включая Наташинский парк и Летний парк в Малаховке, завершено строительство обхода Октябрьского и Островцов, открыто движение по Южно-Лыткаринской дороге. Кроме того, собрано 270 тонн гуманитарной помощи для участников СВО и их семей.

Еще одним поводом для встречи стало 21-летие «Молодой гвардии». Движение было создано 16 ноября 2005 года и объединяет активную молодежь, которая участвует в общественной жизни округа. В честь дня рождения состоялась торжественная встреча: благодарственными письмами отметили волонтеров и тех, кто занимается развитием организации. За год молодогвардейцы провели больше 100 мероприятий, а люберецкое отделение объединяет 120 активистов.