Отопление заработало на социальных объектах в Чехове

О начале подачи тепла сообщил глава округа Михаил Собакин. По его словам, отопление запустили 28 сентября — раньше официальных сроков, чтобы проверить работу оборудования в реальных условиях. Сейчас тепло уже подается на все объекты спорта и культуры, в большинство школ и детских садов. Временные перебои связаны с регулировкой систем, температура повышается поэтапно.

Все котельные округа прошли профилактику и работают штатно. Реконструкция объектов теплоснабжения и жилищно-коммунального хозяйства в Чехове на старт сезона не повлияет. После запуска теплосетей управляющие компании регулируют отопление в квартирах: прогрев батарей занимает от нескольких часов до нескольких дней.