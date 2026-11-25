В Балашихе 3 декабря пройдет творческий вечер Виртуального концертного зала «В мире музыки Олега Макарова». Об этом сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области.

Мероприятие в историко-художественном музее покажет переплетение двух судеб: жизненного пути фотокорреспондента Олега Макарова и наследия композитора Дмитрия Шостаковича, которому в сентябре 2026 года исполнилось 120 лет.

Гостей ждет выставка фотографий Макарова, большая часть которых отражает процесс создания и анализа собственной музыки, его общение с сыном Максимом Шостаковичем — репетиции и выступления, а также снимки композитора в осажденном Ленинграде в первые месяцы войны, периода создания Ленинградской симфонии.

Зрители увидят видеоряд о творчестве Шостаковича — от первых партитур до признанных шедевров, а также отрывки из документальных фильмов. Прозвучат фрагменты произведений композитора.

Своими размышлениями поделится автор и ведущая вечера заслуженный работник культуры РФ, кандидат педагогических наук и член Союза журналистов Подмосковья Марина Чернова.

Начало в 16:00. Возрастное ограничение 12+. Адрес: Московская область, Балашиха, проспект Ленина, 10.