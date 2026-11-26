Выбежавший на дорогу лось стал причиной серьезного ДТП, в котором пострадали 4 несовершеннолетних студентов волоколамских учебных заведений. После происшествия администрация округа организовала дополнительные мероприятия по профилактике дорожных аварий.

Водитель пытался избежать столкновения с животным, но автомобиль съехал в кювет и опрокинулся. В результате аварии трое пассажиров получили компрессионные переломы позвоночника, один из них также получил рваную рану головы.

Пострадавших доставили в Детский научно-клинический центр имени Рошаля для стационарного лечения. У четвертого подростка диагностировали перелом пальца руки, медицинскую помощь ему оказали в местной больнице.

Администрация Волоколамского округа связалась с руководством учебных и медицинских учреждений, чтобы уточнить состояние студентов. По данным на 26 ноября, все четверо выписаны. Один уже вернулся к занятиям в Волоколамске, трое продолжают восстановление дома.

После происшествия в учреждениях среднего профессионального образования Волоколамска по поручению администрации провели профилактические беседы о соблюдении правил дорожного движения и безопасности пассажиров. Информационные материалы также направили в родительские чаты школ и колледжей округа.

Кроме того, 27 ноября администрация совместно с Госавтоинспекцией проведет дополнительную профилактическую акцию на улицах Волоколамска. Водителям напомнят о соблюдении скоростного режима, необходимости учитывать погодные условия и опасности внезапного появления диких животных на дорогах.

С наступлением холодов и выпадением снега риск дорожно-транспортных происшествий возрастает. Скользкое покрытие увеличивает тормозной путь, а на загородных трассах дополнительную опасность представляют лоси и другие лесные животные.

Автомобилистам рекомендуют снижать скорость на участках дорог, проходящих через лесные массивы, соблюдать безопасную дистанцию и обращать внимание на предупреждающие знаки «Дикие животные». При появлении животного на проезжей части необходимо плавно тормозить, избегая резких маневров.

Особое внимание следует уделять безопасности пассажиров. Все находящиеся в автомобиле должны пользоваться ремнями безопасности, в том числе на задних сиденьях.