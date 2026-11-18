Всероссийские соревнования «Студенческая лига тяжелой атлетики» прошли в Москве с 13 по 15 ноября. Воспитанница спортивной школы олимпийского резерва Богородского округа Мария Колесова выиграла первое место в весовой категории 57 кг.

Турнир собрал юниоров и юниорок от 17 до 25 лет, представлявших 28 вузов из 20 регионов России. Награды разыгрывались как в отдельных весовых категориях, так и в общекомандном зачете среди университетов.

Результат Марии Колесовой: рывок — 76 кг, толчок — 96 кг, сумма двоеборья — 172 кг.

Ноябрьская победа — не единственный успех спортсменки в этом году. Ранее она стала серебряным призером первенства России по тяжелой атлетике среди юниоров и юниорок от 15 до 23 лет.

В успехе спортсменки особая роль у тренера-преподавателя Владимира Краснова — его опыт, требовательность и внимание к деталям помогают выходить на пик формы к главным стартам сезона.