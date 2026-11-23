Правительство России увеличило лимит средств на «Пушкинской карте» до конца года. Об этом сообщило Министерство культуры и туризма Московской области.

Теперь у школьников и студентов, имеющих «Пушкинскую карту», будет на 300 рублей больше, а общий лимит карты составит 5300 рублей. Деньги можно потратить до 31 декабря на походы в кинотеатры.

Лимит увеличен, чтобы молодежь смогла посмотреть вышедший в конце октября фильм «Рождение империи», рассказывающий о времени правления Петра I и становлении России как сильного целостного государства, а также другие отечественные фильмы, вышедшие недавно на экраны.

«Пушкинская карта» позволяет молодым людям от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Карта оформляется один раз, является именной и действует до того момента, когда ее держателю исполнится 23 года.