Подтопленный переход на ж/д станции в Красногорске восстановят в течение 3 часов

Пешеходный переход на железнодорожной станции Павшино в Красногорске затопило после сильного дождя. Коммунальные службы приступили к откачке воды. Ожидается, что работа займет около трех часов.

К устранению последствий ливня подключили МЧС, водоканал и коммунальные службы. По словам генерального директора «Красногорской теплосети» Аркадия Филиппова, в работах задействовали несколько мотопомп.

Они уже откачали около трех тысяч кубометров воды.

«Сейчас все зависит от погодных условий. Мы максимально наращиваем силы. Дождь то начинается, то заканчивается. Рассчитываем, что в течение трех часов мы освободим переход от воды», — сказал он.

Возможной причиной затопления могло стать засорение, однако установить точные обстоятельства можно будет только после очистки перехода.

Подтопления также произошли в Наро-Фоминске, Истре, Одинцове, Щелкове. Все коммунальные и аварийные службы Подмосковья перешли в усиленный режим, рассказал губернатор Андрей Воробьев.