Ливни спровоцировали потоп в ЖК в Одинцове. Обстановку сняли на видео

Потоп в ЖК «Гусарская баллада» в Одинцове после ливней сняли на видео

На фоне непрекращающихся дождей в Одинцове подтопило район ЖК «Гусарская баллада». Видеозапись с места ЧП появилась в распоряжении 360.ru.

На кадрах видно, как под воду ушла целая улица вместе с припаркованными машинами. Некоторые авто погрузились в воду до капота. На место происшествия прибыли специалисты коммунальных служб.

«Две машины-насоса уже откачивают воду», — рассказал источник 360.ru.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предположил, что тропические ливни в Москве могут быть связаны с изменением климата. Он объяснил, что такие дожди нетипичны для региона, и еще пять лет назад сложно было представить подобное в столице.

В середине июля из-за мощных ливней в городе затопило подземные паркинги, станции метро и дороги. В некоторых районах также остановилось движение электробусов и трамваев, временно закрылась канатная дорога «Воздушный трамвай». Жителей столицы предупредили, что дожди продолжатся и на предстоящей неделе.