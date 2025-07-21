Бригаду для откачки подтоплений и прочистки канализаций создали в Щелкове из-за ливней

Коммунальные службы продолжают устранять последствия сильного дождя в Подмосковье. В Щелкове к работам подключили 10 бригад. Одну из них создали отдельно для откачки больших луж и прочистки ливневых канализаций.
В черте города на работы вывели четыре бригады, еще шесть трудятся на территории округа. Всего в устранении последствий наводнения задействовали 40 человек.
На вооружении коммунальщиков шесть мотопомп, два экскаватора-погрузчика и одна каналопромывочная машина.
Сильные ливни прошли в Подмосковье на минувших выходных. Из-за непогоды в нескольких округах подтопило мосты и улицы. Наводнения произошли в Истре, Наро-Фоминске и Одинцове.
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