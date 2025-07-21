В Подмосковье обрушился мост из-за дождей, часть Алексино оказалась заблокирована
ТАСС: в Подмосковье пострадал мост в Наро-Фоминском городском округе
В Московской области обрушился мост из-за дождей. ЧП произошло в Наро-Фоминском городском округе. В результате часть деревни Алексино оказалась отрезана от движения транспорта, сообщил ТАСС источник в оперативных службах.
Кроме того, от сообщения отрезаны СНТ «Верейское» и «Исьма», добавил собеседник агентства.
Ранее в столичном дептрансе призвали москвичей пересесть на метро из-за грозы и дождей в городе. Из-за непогоды могут возникать пробки, особенно в центре. Также горожанам посоветовали взять зонтики.
О непогоде в Москве ранее предупредил специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Он отметил, что в столице за сутки выпало 25% месячной нормы осадков, а в области — 84%.
По словам синоптика, ливни не прекращаются из-за циклонического влияния.