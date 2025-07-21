Сегодня 12:12 В усилении — все аварийные службы. Последствия ливней в Подмосковье устраняют с раннего утра Андрей Воробьев: все коммунальные службы перешли в усиленный режим из-за ливня 0 0 0 Подмосковье

Андрей Воробьев

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Свыше половины месячной нормы осадков выпало в Подмосковье в ночь на 21 июля. С утра все коммунальные службы работают в усиленном режиме, они откачивают воду с подтопленных участков дорог, подчеркнул губернатор Андрей Воробьев.

Из-за ливней сложности наблюдаются в ЖК «Гусарская Баллада» в Одинцове, рядом с ЖК «Тетрис» и подземным тоннелем на станции Павшино в Красногорске, на Октябрьском проезде в Люберцах, а в Химках подтопления появились на Новокуркинском шоссе, улицах Лавочкина и Панфилова.

Муниципальные водоканалы, теплосети, специалисты из «Автодора» и МЧС работают в усиленном режиме, чтобы как можно скорее восстановить. Андрей Воробьев

Активно вовлечены аварийные службы Московской области. Работу координируют главы городских округов. Задача — минимизировать последствия непогоды.

«Из-за сильных дождей в Наро-Фоминске размыт участок дороги через ручей. Уже приступили к ремонту участка — сегодня уложат железобетонные трубы и засыпят их щебнем, а полностью дорогу планируют восстановить за два дня. На время работ организовали временную переправу через ручей», — рассказал Андрей Воробьев.

К полудню в Подмосковье зафиксировали около 45 подтоплений дворовых территорий.