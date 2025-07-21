Мост к парку на реке Песочной в Истре временно закрыли из-за подтопления

Коммунальные службы приступили к устранению последствий непогоды в Истре. Там из-за сильного дождя подтопило мост через реку Песочную. Он ведет к парку, больнице и стадиону. Сооружение временно перекрыли.
Пешеходный мост к парку на реке Песочной сильно подтопило после ливня. Коммунальные службы перевязали сооружение сигнальной лентой — на время проведения работ проход будет закрыт.
Чтобы дойти до стадиона «Арена-Истра» или больницы необходимо пройти на 300 метров дальше по тропе, а затем — по автомобильному мосту.
Сильные дожди обрушились на Московскую область в конце минувшей недели. В результате пострадали несколько мостов и улиц. Наводнения произошли в Наро-Фоминске и Одинцове.
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