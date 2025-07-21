Мост к парку на реке Песочной в Истре временно закрыли из-за подтопления

Коммунальные службы приступили к устранению последствий непогоды в Истре. Там из-за сильного дождя подтопило мост через реку Песочную. Он ведет к парку, больнице и стадиону. Сооружение временно перекрыли.

Пешеходный мост к парку на реке Песочной сильно подтопило после ливня. Коммунальные службы перевязали сооружение сигнальной лентой — на время проведения работ проход будет закрыт.

Чтобы дойти до стадиона «Арена-Истра» или больницы необходимо пройти на 300 метров дальше по тропе, а затем — по автомобильному мосту.