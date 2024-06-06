«Подпишем 37 соглашений». Андрей Воробьев рассказал о задачах Подмосковья на ПМЭФ

Подмосковье всегда по-особому готовится к ПЭМФ, где происходит кульминация проделанной за год работы и подписываются важные соглашения. О задачах региона на экономическом форуме в интервью «Россия 24» рассказал губернатор Андрей Воробьев .

«Здесь публично подписываются соглашения. Крайне важно их не только подписать, но и реализовать. Мы 37 соглашений подпишем на 175 миллиардов рублей. По предыдущей практике, восемь из 10 соглашений реализуются в срок. Надеемся, что такой темп сохранится», — отметил губернатор.

Большой блок работы Подмосковья на ПМЭФ связан с Китаем. К реализации в регионе планируется сразу несколько крупных инвестпроектов, среди которых производства роботов, банкоматов, грузовых контейнеров, создание индустриального парка и другие.

«Мы активно взаимодействуем с нашими друзьями из Узбекистана, отечественный бизнес тоже присутствует. Есть белорусское предприятие, которое нас радует, и мы очень надеемся, что завод по машинам тоже будет построен у нас вскоре», — добавил Воробьев.

Сроки реализации проектов разные. Губернатор отметил, что китайские коллеги строят свои предприятия быстро — всего за год возводятся заводы с оборотом от 100 до 300 миллионов долларов и штатом от 200 до 300 человек. Как правило, это очень технологичные комплексы. Такой планируется запустить в Солнечногорске, еще один проект рассматривается для Ленинского округа.

«Вместо Mercedes тоже пришел китайский автопроизводитель, который будет производить до 100 тысяч автомобилей в год. На эту мощность он выйдет поэтапно — начнет с 30-40 тысяч машин в год. Надеемся, что это тоже будет заметная лепта в экономическое развитие Подмосковья и всей страны», — подчеркнул глава региона.

В этом году на ПМЭФ встретятся делегации из 139 стран — это свыше 18,6 тысячи человек. Ключевая тема: «Основа многополярного мира — формирование новых точек роста».

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