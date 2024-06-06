Воробьев: компания из Китая запустит в Подмосковье завод грузовых контейнеров

Китайская компания China Amulite Group построит завод по производству грузовых контейнеров на территории Подмосковья. Соответствующие планы на полях ПМЭФ-2024 обсудили губернатор Московской области Андрей Воробьев , руководитель производства из Китая Сяо Гуан Ши и генеральный директор компании «IMC» Бислан Хучиев.

Андрей Воробьев подчеркнул, что в Подмосковье активно развивается система терминально-логистических центров (ТЛЦ). Три самых крупных из них работают на экспорт, поэтому большое значение для региона имеет логистика.

«Сейчас в России 90% контейнеров для перевалки грузов — китайские. Теперь их будут производить в Подмосковье — такое соглашение заключили сегодня с нашими партнерами из Китая. Инвестиции в первый этап проекта составят порядка 2,5 миллиарда рублей, общий же объем — около 9,5 миллиарда. Предложили компании запустить производство у нас в Есипово, участок для этого уже подобрали», — рассказал Воробьев.

Глава Подмосковья добавил, что на первом этапе компания планирует запустить производство простых контейнеров, а на втором — рефрижераторного типа.