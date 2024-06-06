Воробьев: компания из Китая запустит в Подмосковье завод грузовых контейнеров
Китайская компания China Amulite Group построит завод по производству грузовых контейнеров на территории Подмосковья. Соответствующие планы на полях ПМЭФ-2024 обсудили губернатор Московской области Андрей Воробьев, руководитель производства из Китая Сяо Гуан Ши и генеральный директор компании «IMC» Бислан Хучиев.
Андрей Воробьев подчеркнул, что в Подмосковье активно развивается система терминально-логистических центров (ТЛЦ). Три самых крупных из них работают на экспорт, поэтому большое значение для региона имеет логистика.
«Сейчас в России 90% контейнеров для перевалки грузов — китайские. Теперь их будут производить в Подмосковье — такое соглашение заключили сегодня с нашими партнерами из Китая. Инвестиции в первый этап проекта составят порядка 2,5 миллиарда рублей, общий же объем — около 9,5 миллиарда. Предложили компании запустить производство у нас в Есипово, участок для этого уже подобрали», — рассказал Воробьев.
Глава Подмосковья добавил, что на первом этапе компания планирует запустить производство простых контейнеров, а на втором — рефрижераторного типа.
Китайские партнеры планируют выйти на проектную мощность в течение трех месяцев после запуска производства. Новый завод обеспечит порядка 400 рабочих мест для жителей региона.
Генеральный менеджер «China Amulite Group» Сяо Гуан Ши отметил, что запуск производства в Подмосковье открывает большие перспективы для охвата всего российского рынка контейнеров.
«Мы уже подобрали участок в Солнечногорском г. о., планируем начать реализацию нашего проекта в августе этого года, а первая продукция сойдет с конвейера следующим летом», — указал Сяо Гуан Ши.
В состав China Amulite Group входят шесть заводов, расположенных на территории КНР. Они производят фиброцементные плиты, кровельные листы, сэндвич-панели, EPS плиты MGO, а также фиброцементные и потолочные плиты из минерального волокна и другую продукцию.
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