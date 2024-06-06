Компания из Китая построит завод банкоматов в Клину по соглашению на ПМЭФ

Еще одно соглашение о реализации крупного инвестиционного проекта в Подмосковье подписали на полях ПМЭФ. Китайская компания планирует построить в Клину производство комплектующих для банкоматов. Договор подписали губернатор Московской области Андрей Воробьев и советник генерального директора Shanghai Gong Zi Machinery Manufacturing Co. Цзя Юйлун.

«Компания из Шанхая готова вложить на начальном этапе 1,3 миллиарда рублей, трудоустроить порядка 300 человек. Первая очередь — это производство металлического корпуса для банкоматов, а в дальнейшем планируется организовать полный производственный цикл в Клину. Начать реализацию проекта инвестор хочет уже в этом году. Мы окажем поддержку на всех этапах», — сказал губернатор.

Воробьев подчеркнул, что в Подмосковье налажены тесные связи с Поднебесной. В регионе уже реализуются совместные проекты, работают более 40 компаний с китайским капиталом. Преимущественные направления бизнеса — это логистика, автотранспорт, парфюмерия, фармацевтика, электротовары, одежда, обувь, текстиль.

Частная компания Shanghai Gong Zi Machinery Manufacturing Co. специализируется на разработке и производстве сейфов, банковских хранилищ и банкоматов. Практически каждое устройство для выдачи денег в России содержит компоненты этой фирмы.