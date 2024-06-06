Завод телескопических погрузчиков построят в Раменском по соглашению на ПМЭФ

Соглашение о строительстве завода телескопических погрузчиков в Раменском заключили на полях ПМЭФ в Санкт-Петербурге. Договор подписали председатель совета директоров белорусской компании «Амкодор» Александр Шакутин и губернатор Подмосковья Андрей Воробьев .

Инвестор уже строит административно-деловой центр в Мытищах, для чего правительство Подмосковья предоставило землю без торгов. В планах новый проект — завод телескопических погрузчиков и погрузчиков с бортовым поворотом в Раменском. Предприятие полного цикла сможет создать около 700 рабочих мест.

«Мы хорошо знакомы с техникой компании „Амкодор“ — это всегда качественно, надежно, сделано на совесть. Важно, что наше сотрудничество прирастает новыми проектами и переходит на другой уровень», — подчеркнул Андрей Воробьев.

В планах у белорусских инвесторов — выпускать 1500 единиц техники в год к 2030-му. В Подмосковье поддержали масштабный проект и помогли подобрать участок для его реализации.

«Мы видим, насколько губернатор Московской области и его команда нацелены на достижение высокого результата. Проводится огромная работа по созданию выгодных условий и благоприятного климата в регионе. Именно поэтому мы выбрали Московскую область для локализации производства», — отметил Александр Шакутин.