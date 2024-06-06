Белорусский инвестор запустит в Наро-Фоминске производство стройматериалов

Инвестор из Белоруссии запустит крупное производство строительных материалов в Наро-Фоминске. Соответствующее соглашение подписали губернатор Московской области Андрей Воробьев и генеральный директор Республиканского производственно-торгового унитарного предприятия «Управляющая компания холдинга „Белорусская цементная компания“ Александр Довгало на полях ПМЭФ-2024.

Губернатор Подмосковья обратил отдельное внимание на важность импортозамещения на сегодняшний день. Он подчеркнул, что регион всегда готов предоставить поддержку бизнесу и создать комфортные условия для развития. Такие меры поддержки уже дали результаты.

«Особенно приятно, когда заходят крупные игроки. К 2030 году нашими белорусскими партнерами будет построен производственно-логистический комплекс „СОДРУЖЕСТВО“ в Наро-Фоминском округе. Производство сухих строительных смесей, тарированного цемента, товарного бетона и железобетонных изделий — это все крайне важно для строительного рынка. Кроме того, на новом предприятии смогут трудоустроиться порядка 100 жителей. И инвестиции — порядка двух миллиардов рублей», — добавил Воробьев.

Ранее строительство соответствующего комплекса Андрей Воробьев обсуждал с президентом Белоруссии Александром Лукашенко в рамках визита делегации Московской области в Минск.

В состав нового предприятия войдут терминал для приемки цемента ж/д транспортом и его хранения с последующей отгрузкой в автомобильный транспорт, завод по производству товарного бетона, завод по производству сухих строительных смесей и другие производства.

Александр Довгало отметил, что Подмосковье является динамично развивающимся регионом с большим потенциалом и перспективами. Он также выразил уверенность, что продукция предприятия будет пользоваться спросом.

«Подмосковье оказывает нам большую поддержку: от проработки предложений по участкам до использования финансовых инструментов для воплощения проекта», — добавил Довгало.