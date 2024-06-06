Подмосковье и Китай совместно построят индустриальный парк «Гринвуд»

Крупный индустриальный парк, резидентами которого смогут стать компании-производители технического и медицинского оборудования, появится в Подмосковье. Соответствующее соглашение на полях ПМЭФ подписали глава региона Андрей Воробьев и председатель Совета китайских предпринимателей в России, президент корпорации «Гринвуд» Чжоу Лицюнь.

По словам Воробьева, Подмосковье уже давно сотрудничает с корпорацией «Гринвуд». Например, встреча осенью в Пекине принесла отличные результаты. Удалось совместными усилиями провести модернизацию бизнес-парка в Красногорске — на сегодняшний день он является одним из крупнейших налогоплательщиков региона, там создали около 12 тысяч рабочих мест и работает более 300 предприятий из 14 стран.

«В Подмосковье мы особое внимание уделяем развитию индустриальных парков как центров притяжения инвестиций, современных промпроизводств, технологий и компетенций. Новый проект инвестора — большой индустриальный парк „Гринвуд“. Резидентами смогут стать китайские и российские компании-производители технического оборудования, медицинских изделий, станков и бытовых товаров. Сейчас уже начался их подбор в Китае, а также среди арендаторов бизнес-парка „Гринвуд“, — рассказал Воробьев.

В рамках подписанного соглашения китайские партнеры выступят в качестве управляющей компании проектируемого парка. Планируется построить производственные корпусы за счет собственных средств по техзаданию инвесторов, а затем передать им готовый объект в аренду. Подмосковье же, в свою очередь, предоставит в аренду участок по программе, которая позволяет инвестору получить муниципальную землю без торгов с правом выкупа по льготной ставке — 15% от кадастровой стоимости.

«Создание индустриального парка была инициативой правительства Московской области в лице губернатора во время его посещения штаб-квартиры корпорации „Чентун“ в прошлом октябре. Подмосковье предоставляет землю, а мы займемся привлечением резидентов и управлением индустриальным парком. Резидентами станут китайские и российские производители. Направленность парка — автомобилестроение, техника, оборудование и другое», — пояснил ЧЖОУ Лицюнь.

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