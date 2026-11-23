Индивидуальные предприниматели Московской области получили возможность подавать заявления на регистрацию коллективного договора или соглашения через региональный портал. Раньше эта услуга была доступна только юридическим лицам, сообщили в пресс-службе Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья.

«Чтобы максимально упростить оформление, в электронную форму заявления внедрили автоматический расчет процента сотрудников, состоящих в профсоюзе. А специальная экспертная система в карточке услуги поможет подобрать нужные параметры для подачи заявки — достаточно ответить на несколько вопросов», — отметили в ведомстве.

Коллективный договор фиксирует условия труда, социальные гарантии и бонусы для сотрудников. Для работодателя это способ привлекать специалистов, для работников — получать дополнительные гарантии и делать условия работы комфортнее.

Заявление принимают на региональном портале. Услуга бесплатная, срок предоставления — 11 рабочих дней. При положительном решении уведомление о регистрации договора или соглашения появится в личном кабинете заявителя.