Подмосковные ИП смогут регистрировать коллективные договоры онлайн
Индивидуальные предприниматели Московской области получили возможность подавать заявления на регистрацию коллективного договора или соглашения через региональный портал. Раньше эта услуга была доступна только юридическим лицам, сообщили в пресс-службе Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья.
«Чтобы максимально упростить оформление, в электронную форму заявления внедрили автоматический расчет процента сотрудников, состоящих в профсоюзе. А специальная экспертная система в карточке услуги поможет подобрать нужные параметры для подачи заявки — достаточно ответить на несколько вопросов», — отметили в ведомстве.
Коллективный договор фиксирует условия труда, социальные гарантии и бонусы для сотрудников. Для работодателя это способ привлекать специалистов, для работников — получать дополнительные гарантии и делать условия работы комфортнее.
Заявление принимают на региональном портале. Услуга бесплатная, срок предоставления — 11 рабочих дней. При положительном решении уведомление о регистрации договора или соглашения появится в личном кабинете заявителя.