Министра Михаила Хайкина назначили заместителем председателя правительства Подмосковья

Министра благоустройства Московской области Михаила Хайкина назначили заместителем председателя правительства региона. Такое решение приняли депутаты Мособлдумы на 91-м заседании. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Кандидатуру Хайкина предложил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

«Теперь у нас будет больше возможностей для реализации проектов по созданию комфорта на общественных территориях, развитию культурных и спортивных мероприятий, а также развитию туризма для гостей и жителей региона», — прокомментировал Хайкин.

Ранее заслуги министра в развитии региона отметили президент России, губернатор Подмосковья и Минстрой страны. Под руководством Хайкина благоустроили более 200 общественных пространств. При нем шесть лет подряд ведомство входило в тройку лидеров по качеству городской среды. Помимо этого, 46 проектов Подмосковья стали победителями всероссийского конкурса по созданию комфортной городской среды, 30 из которых уже реализовали.

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