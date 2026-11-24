Коммунальные службы убирают снег с улиц в Воскресенске. На дороги и тротуары города вышла спецтехника.

Дворники работают на расчистке дворов.

После уборки снежной массы проводят противоледную обработку — посыпают дороги песком и реагентами, чтобы не было скользко.

Снегопад в Московский регион принес балканский циклон. Синоптики спрогнозировали выпадение 15-25 сантиметров снега менее чем за двое суток, на трассах возможны снежные заносы и гололедица.

Ранее о работах по устранению последствий непогоды рассказали коммунальщики Мытищ и Люберец.