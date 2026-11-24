Коммунальные службы устраняют последствия снегопада в Люберцах. Дворники и спецтехника убирают снег и проводят противоледную обработку.

Работники расчищают дороги вручную и с помощью спецтехники: тракторов и дорожных машин. Особое внимание уделяется подходам к социальным объектам, а также к жилым домам и остановкам.

После уборки коммунальщики посыпают дороги песком и реагентами, чтобы не было скользко.

Ранее о похолодании в регионе предупредил начальник отдела управления в кризисных ситуациях Росгидрометцентра Анатолий Цыганков. Он рассказал, что столицу и Подмосковье во вторник буквально заметет снегом — прогнозируется снежный покров до 12 сантиметров.

По словам синоптика, снегопад будет идти и в ночь на среду. Специалист добавил, что резкая смена погоды произошла не только в Московском регионе, но и в Европейской части России.