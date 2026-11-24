Международный аэропорт Внуково на фоне снегопада работает в штатном режиме. Об этом сообщила пресс-служба воздушной гавани.

«На перроне задействована спецтехника», — отметили в сообщении. Аэродромные службы усилили дополнительным персоналом.

Пассажирам напомнили, что добраться до Внуково можно на метро по Солнцевской линии. Кроме того, раз в час от Киевского вокзала отправляется аэроэкспресс, который доезжает до воздушной гавани за 33 минуты. В пути поезд делает остановку на Аминьевской, на него можно пересесть с одноименной станции Большой кольцевой линии.

Перед отправлением в аэропорт пассажирам порекомендовали уточнить статус рейса на онлайн-табло, по телефону справочной или через чат-бот в мессенджере «Макс».

Ранее коммунальные службы приступили к уборке снега в Богородском округе. Особое внимание уделяют особое внимание подходам к социальным объектам.